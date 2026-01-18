Almenys 2 morts a Adamuz (Còrdova) en descarrilar dos trens d'alta velocitat

SEVILLA 18 gen. (EUROPA PRESS) -
Almenys dues persones han mort després del descarrilament, sobre les 19.45 hores aquest diumenge, d'un tren que cobria el trajecte Màlaga-Madrid en els desviaments d'entrada a la via 1 de l'estació d'Adamuz (Còrdova), la qual cosa va provocar que envaís la via contigua. A més, l'incident s'ha saldat amb diversos ferits, segons han confirmat a Europa Press fonts de la Guàrdia Civil de Còrdova.
Per la via contigua circulava un tren procedent de Madrid i amb destinació Huelva, que també va descarrilar com a conseqüència de l'incident, segons ha informat Adif a través del seu compte oficial a la xarxa social X, consultada per aquesta agència.
El 061 ha informat a les seves xarxes socials que ha desplegat un ampli dispositiu davant de l'incident, que inclou cinc UVIs mòbils, un vehicle de suport logístic i quatre unitats del Dispositiu de Cures Crítiques d'Urgència (DCCU), per atendre als ferits i coordinar l'assistència en el lloc.
La circulació de trens d'Alta Velocitat entre Madrid i Andalusia continua suspesa. Fins al moment, no s'ha facilitat informació sobre la durada prevista de la suspensió del servei.