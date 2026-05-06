Studio Ghibli, Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2026

OVIEDO 6 maig (EUROPA PRESS) -
L'estudi d'animació japonès Studio Ghibli ha estat guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries de Comunicació i Humanitats 2026. L'estudi és conegut pels seus llargmetratges animats i també ha produït diversos curtmetratges, comercials de televisió i una pel·lícula per a televisió.
Va ser fundat el 15 de juny del 1985 pels directors Hayao Miyazaki i Isao Takahata i el productor Toshio Suzuki, després de l'èxit de la pel·lícula d'anime de Topcraft 'Nausicaä de la Vall del Vent' (1984).
Studio Ghibli també ha col·laborat amb estudis de videojocs en el desenvolupament visual dels seus productes.
El premi és el segon dels vuit guardons internacionals que enguany convoca la Fundació Princesa d'Astúries i que compleixen la XLVI edició. Hi optaven un total de 48 candidatures de 20 nacionalitats.