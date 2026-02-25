Stu Larsen actuarà el 22 d'octubre a Barcelona dins la gira 'The Solitude Tour'

BARCELONA 25 febr. (EUROPA PRESS) -
El cantautor australià Stu Larsen actuarà a Barcelona dins la gira 'The Solitude Tour' el 22 d'octubre a la sala Golem'S, en un espectacle de "format íntim", informa Doctor Music en un comunicat aquest dimecres.
'Solitude' és el viatge d'un any de Larsen a llocs desconeguts, se centra en "les imatges de la vida pausada" i d'aquest disc, que es publicarà aquest 2026, ja se'n poden escoltar alguns temes com 'Shadow' o 'If I'm honest'.
Al llarg del projecte, Larsen va redescobrir que "alguna cosa màgica passa quan desconnectes per complet del món i passes temps sol de manera intencionada, deixant que els pensaments i emocions flueixin, sense les distraccions constants de la vida en aquesta era moderna".