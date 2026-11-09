Stray Kids actuarà el 24 de juliol a l'Estadi Olímpic de Barcelona

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La banda sud-coreana de k-pop Stray Kids ha anunciat la gira mundial 'Run it' que inclourà una parada el 24 de juliol a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, informa la promotora Live Nation en un comunicat.

La gira del 2027 per l'Amèrica del Nord i Europa començarà el 16 de maig al Lumen Field de Seattle (EUA) i recorrerà ciutats com Vancouver (Canadà), San Diego, Los Angeles, Atlanta, Chicago (EUA), París, Londres, Múnic o Barcelona, fins a concloure a l'Estadi San Siro de Milà.

El membre del grup Lee Knov no participarà en els trams de l'Amèrica del Nord i Europa de la gira, atès que començarà el servei militar obligatori.

Aquesta gira arriba després dels concerts especials de Stray Kids 'Straycity' per Llatinoamèrica, encapçalar el Rock in Rio i ser caps de cartell del BST Hyde Park i el Lollapalooza de Chicago el 2024.

Les entrades per al concert de Stray Kids es posaran a la venda general el dijous 19 de novembre, amb prevendes d'artista el dia abans.