Sting, demandat pels seus excompanys de 'The Police' per drets d'autor

MADRID 27 ago. (EUROPA PRESS) -
El músic Sting ha estat demandat pels seus antics companys de la banda The Police, que li reclamen milions d'euros per drets d'autor, segons informa el periòdic 'The Sun'.
Sting, de 73 anys, ha rebut una ordre del Tribunal Superior emesa pel guitarrista Andy Summers i el baterista Stewart Copeland. Els membres de The Police han presentat la seva reclamació per danys i perjudicis "substancials" després d'anys de disputes legals.
"Això es venia gestant des de feia temps. Els advocats van intentar repetidament arribar a un acord extrajudicial, però van arribar a un punt mort", ha comentat una font al mitjà britànic.
Tant Summers com Copeland asseguren que els deuen milions en regalies perdudes. La batalla legal ha estat registrada en el Tribunal Superior de Londres sota el títol "contractes i acords comercials generals". Sting apareix com a demandat juntament amb la seva empresa, Magnetic Publishing Limited.
The Police es va formar el 1977 i es va separar a mitjans dels 80 després d'haver venut 75 milions de discos a tot el món. 'Every Breath You Take' va ser el senzill més venut de 1983 i el cinquè més venut de la dècada. Segons el mitjà citat, Sting guanya mig milió de lliures a l'any en regalies només per aquesta cançó. Un portaveu d'Sting ha negat a 'The Sun' que l'acció estigués relacionada amb la cançó.