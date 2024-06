Steven Van Zandt visita una escola de Sant Cugat (Barcelona) amb el seu programa educatiu 'TeachRock'

Crida a "mantenir les arts a l'ADN de l'educació pública"



BARCELONA, 19 juny (EUROPA PRESS) -

El guitarrista de la E Street Band Steven Van Zandt, conegut com Little Steven, ha visitat aquest dimecres l'escola Thau de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), dins el programa 'TeachRock' que el músic ha impulsat per millorar el rendiment dels alumnes a través de la música.

En una roda de premsa, Van Zandt ha cridat a "mantenir les arts a l'ADN de l'educació pública" i ha dit textualment que la música va salvar la seva vida però, sobretot, la música feta des d'una banda.

També ha posat en valor la E Street Band, que defineix com 4 o 5 nois treballant pel mateix objectiu i que per ell va significar amistat, família i comunitat, després d'afegir que Barcelona és una de les seves ciutats i audiències preferides i que Gaudí "és Déu".

L'escola va entrar en aquest programa el 2019, després que el professor d'ESO Maur Gascó es va interessar per la iniciativa i va contribuir a que el centre s'hi adherís, ha explicat el docent en unes declaracions a Europa Press.

El projecte consisteix a treballar algunes de les assignatures des d'una perspectiva musical, com per exemple ciències, història o matemàtiques, entre d'altres, i l'objectiu és que aquesta tècnica ajudi els alumnes a millorar els seus resultats.

PROJECTE EDUCATIU

Gascó ha recordat que aquest projecte forma part de la fundació Rock and Roll Forever de Little Steven i que l'objectiu és que es difongui per la resta d'Europa.

Durant la visita d'aquest dimecres, Steven Van Zant ha pogut veure com es treballen els referents musicals a l'aula, a més d'alguns dels treballs que han fet els estudiants; i, finalment, el músic ha tingut una conversa amb els alumnes, que li han pogut fer preguntes.

Bruce Springsteen & The E Street Band actuaran aquest dijous i dissabte a l'Estadi Olímpic de Barcelona, després del seu triple concert al Civitas Metropolitano de Madrid.