Steven Soderbergh subratlla la "connexió" que generen els festivals en la inauguració de Sitges

Urtasun i Hernández acudeixen a la inauguració del festival

SITGES (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El director de cinema Steven Soderbergh ha subratllat aquest dijous la "connexió" que creen els festivals de cinema en l'obertura del 57 Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, del qual la seva pel·lícula 'Presence' és la pel·lícula inaugural.

En un breu discurs en una gal·la, a la qual han acudit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i la consellera de Cultura, Sònia Hernández, Soderbergh ha agraït a Sitges el fet d'inaugurar i al públic assistent del festival: "Al món en el qual vivim avui, tenir tantes persones juntes, veure una cosa al mateix temps en una sala, és màgic".

Ha estès el seu agraïment a tots els festivals que creen aquestes trobades: "Crec que és alguna cosa que hem de mantenir perquè aquesta connexió és important. I crec que és bo per a nosaltres".

'Presence' suposa el debut al gènere de terror sobrenatural de Soderbergh --davant del qual el realitzador ha fet broma que no sap quina serà la reacció-- en una carrera en la qual figuren títols com 'Traffic', amb la qual va guanyar l'Oscar a millor director; 'Sexo, mentiras y cintas de vídeo', 'Ocean's Eleven' i 'Contagio', entre molts altres.

La cinta, que es va estrenar en la passada edició del Festival de Sundance (Estats Units), narra la història d'una família que es trasllada a viure a una casa als afores de la ciutat, en la qual la filla adolescent comença a percebre una estranya presència que l'acompanya, amb el punt de vista de la càmera de la mateixa presència.

En la inauguració, el director del festival, Ángel Sala, ha emfatitzat que Sitges és "el més important de cinema fantàstic del món", i ha remarcat que 'Presence' dona el tret de sortida a deu dies d'alta intensitat.

MAR TARGARONA

La inauguració també ha servit per lliurar el primer premi d'aquesta edició: el Premi Women in Fan a la directora i productora Mar Targarona en reconeixement a la seva trajectòria.

Targarona, productora de 'El Orfanato' de J.A.Bayona i directora de 'El fotógrafo de Mathausen', ha assegurat estar "encantadíssima i feliç" per rebre el guardó, i ha celebrat que la dona estigui donant moltes passes endavant al món del cinema.

"Les pel·lícules de por agraden perquè ens confronten amb la vida i amb la mort", ha assegurat Targarona.

CUPRA, BAYONA I ESCAC

En la inauguració també s'ha donat a conèixer el guanyador del concurs de projectes de curtmetratges 'Short Film Contest' organitzat per Cupra, J.A.Bayona i l'Escac, que s'emmarca en el projecte de suport a joves creadors The Dream Makers.

El jurat, format pel ceo de Cupra, Wayne Griffiths; el director del Festival de Sitges, Ángel Sala; Bayona; l'actor Daniel Brühl, i la productora i directora de desenvolupament de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (Escac), Aintza Serra, han seleccionat 'ex aequo' a 'Homing', d'Hansel Rodrigues i Lizzie Atherton, i 'Señuelo', de Marta García.

Bayona ha aprofitat la presència d'autoritats per reclamar més beques per als joves creadors, i Serra ha considerat que iniciatives com aquesta són una "gran oportunitat" per a la indústria i el públic.

La inauguració del Festival de Sitges també ha tingut un record per a professionals del cinema morts durant l'últim any, entre els quals Maggie Smith, Alain Delon, James Earl Jones, Akira Toriyama, Roger Corman, Teresa Gimpera, Ventura Pons, Concha Velasco, Itziar Castro, Donald Sutherland i Gena Rowlands, entre d'altres.