Steven Moffat, creador de 'Sherlock', convidat del Festival Serielizados 2026

BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -
El 13è Serielizados - Festival de Sèries de Barcelona, que se celebrarà del 19 al 28 d'octubre, comptarà amb el guionista escocès Steven Moffat, creador de 'Sherlock' i showrunner de 'Doctor Who', com a convidat internacional d'aquesta edició.
Moffat té una llarga trajectòria en la televisió britànica i és conegut per ser el creador de la sèrie de la BBC 'Sherlock', protagonitzada per Benedict Cumberbatch i Martin Freeman, que oferia una reformulació del personatge creat per Arthur Conan Doyle, informa aquest dimarts el festival en un comunicat.
Va ser durant diversos anys el showrunner de 'Doctor Who', una de les sèries més emblemàtiques de la ciència ficció britànica, i també ha participat com a creador i guionista a 'Coupling', 'Jekyll', 'Drácula' i la sàtira 'Douglas is Cancelled'.
També visitarà el festival Sue Vertue, productora televisiva de la majoria d'aquestes sèries, a més d'un dels títols més icònics britànics: 'Mr.Bean'.
PEL·LÍCULA INAUGURAL
La sèrie 'In Vitro', creada per Marc Crehuet i Alejandra Guimerà, serà el títol inaugural del festival, una dramèdia ambientada en una clínica de reproducció assistida que explora els dilemes ètics, emocionals i personals al voltant de la fertilitat, la maternitat i els nous models de família.
'In Vitro' compta en el repartiment amb Bruna Cusí, David Verdaguer, María Pujalte, Diana Gómez, Alain Hernández, Peter Vives, Francesc Ferrer i Anna Bertran, entre d'altres, i després del seu pas pel festival s'estrenarà a la tardor a 3Cat i HBO Max.
La clausura projectarà 'El principi d'Arquimedes', primer projecte d'Episòdic, una nova producció antològica impulsada per l'Institut de Cultura de Barcelona (Icub) i Betevé, amb Serielizados com a equip productor i creatiu.
Una de les sèries que s'estrenarà en el festival serà 'Segunda temporada' (Filmin Original), de Miguel Ángel Blanca, sobre les misèries d'una escriptora i veu generacional que, cinc anys després del seu debut i fenomen literari, ha col·lapsat creativament i sobreviu com a escriptora fantasma.
30 ANYS DE 'NISSAGA DE PODER'
El festival celebrarà el 30è aniversari de l'estrena de 'Nissaga de poder' (3Cat), la sèrie de sobretaula creada per Josep Maria Benet i Jornet sobre la família Montsolís, l'estirp de terratinents del sector del cava.
Serielizados acollirà una trobada amb els seus protagonistes i part de l'equip creatiu, amb l'assistència confirmada de l'actriu Emma Vilarasau, l'actor Jordi Bosch i el guionista de la sèrie Lluís Arcarazo.