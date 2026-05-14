Steve McCurry exposa més de 150 fotografies al Palau Martorell de Barcelona

Assegura que és "una de les millors exposicions" de la seva obra
BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -
El Palau Martorell de Barcelona acull, des d'aquest divendres fins al 6 de setembre, la mostra 'Icons', que reuneix més de 150 instantànies del fotògraf nord-americà Steve McCurry, incloent la que va fer a una noia afganesa en un camp de refugiats el 1985.
En una roda de premsa aquest dijous, McCurry ha assegurat que és "una de les millors exposicions" sobre la seva obra que ha vist mai, i n'ha destacat la presentació, les parets, la llum i la posició, entre d'altres.
La mostra, comissariada per Biba Giacchetti, reuneix fotografies de tots els períodes professionals i àmbits geogràfics de l'artista, amb una estructura "lliure" en la qual el visitant pot transitar entre les diverses temàtiques que aborda el fotògraf.
McCurry ha explicat que en els seus retrats hi ha un respecte i una admiració "mutus" amb el subjecte, i ha dit que no es planteja deixar de fotografiar perquè és el que dona sentit a la vida.
Així mateix, ha assenyalat que, si bé el món està progressant en determinats àmbits, també està ple de desastres --Ucraïna, Gaza, Iran--, i tot i així "hi ha gent canviant el món de manera positiva", cosa que li agradaria veure més sovint.
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El fotògraf ha apuntat a l'ús de la intel·ligència artificial com el "repte més gran": ha subratllat la necessitat de qüestionar qui ha fet una foto, qui és l'autor d'una obra o qui ha escrit un article.
"Necessitem qüestionar sempre l'autoria d'un treball. És algú que conec i en qui confio?", ha reflexionat.
Ha instat els fotògrafs joves a trobar situacions que despertin la seva passió, que trobin temes que els interessin i que es fixin en referents anteriors, que els poden ensenyar "tantíssim".
INDUIR A LA REFLEXIÓ
La comissària de la mostra, Biba Gianchetti, ha apuntat que l'obra no conté fotografies inquietants ni xocants, sinó que les han seleccionat d'entre les més amables: "El que volem és induir a la reflexió, no provocar un 'xoc'".
Així mateix, ha destacat la llibertat que ofereix la mostra per al visitant: "El propietari real de l'exposició és el públic".