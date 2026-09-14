Steve Hackett (Genesis) actuarà a Madrid i Barcelona el novembre del 2027

BARCELONA 14 set. (EUROPA PRESS) -
El guitarrista de Genesis, Steve Hackett, actuarà a The Music Station Príncipe Pío de Madrid el 2 de novembre del 2027, i a la sala Paral·lel 62 de Barcelona el 4 de novembre.
Hackett, en el marc del seu 'Best of Genesis & Solo Gems 2027 Tour', oferirà tant els grans èxits de la banda com alguns dels seus temes en solitari més destacats, informa la promotora Mercury Wheels en un comunicat aquest dilluns.
Les entrades estaran disponibles en prevenda a partir del dimecres 16 de setembre a les 11 hores, i en venda general a partir del divendres 18 de setembre a la mateixa hora.