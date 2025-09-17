Una start-up catalana crea un sistema perquè els alumnes facin un ús "controlat" de la IA

BARCELONA 17 set. (EUROPA PRESS) -
La start-up catalana Megaprofe ha desenvolupat un sistema per garantir un ús "controlat" i responsable de la intel·ligència artificial (IA) entre els alumnes incorporant a la seva plataforma --fins ara tan sols pensada per a docents-- funcionalitats dirigides als estudiants.
Els alumnes podran accedir a aules virtuals dissenyades pels seus professors per dur a terme tasques utilitzant les eines d'IA generativa de Megaprofe, fent un ús "crític i responsable" d'aquesta tecnologia i preservant les seves dades segons la legislació europea, informa l'empresa en un comunicat d'aquest dimecres.
El CEO de Megaprofe, Vicenç Yll, ha afirmat que no es pot evitar que els alumnes facin servir la IA i proposa integrar-la en l'aprenentatge i fomentar-ne una utilització "humanista" posant el focus en la transparència sobre la procedència de les dades amb les quals s'entrenen els models de llenguatge.