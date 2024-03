Verges (Girona) acull la seva tradicional processó que culmina amb la 'Dansa de la Mort'

És una Festa Patrimonial d'Interès Nacional que se celebra per Dijous Sant



VERGES (GIRONA), 28 març (EUROPA PRESS) -

Els carrers de Verges (Girona) han acollit aquest dijous la seva tradicional processó que culmina amb 'la Dansa de la Mort', un ball de figures d'esquelets i túniques negres per Setmana Santa.

La Processó de Verges, declarada l'any 2010 Festa Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya, ha començat a la tarda amb la desfilada de Manages (soldats romans).

Ja a la nit, ha tingut lloc la representació del Misteri de la Passió de Crist a la plaça Major i després ha començat la processó pels carrers amb muralles i torres de fortificació de la vila medieval.

En el recorregut de la processó, destaca la il·luminació del carrer Cargols, amb llums d'oli construïdes amb petxines de cargol.

La processó és un Via Crucis amb Jesús transportant la creu cap a la crucifixió i, pel camí, es representen escenes de la vida i passió de Jesucrist, com la curació del cec, les tres caigudes, les tres maries i les dones de Jerusalem, la Crucifixió i, finalment, la Dansa de la Mort.

LA 'DANSA DE LA MORT'

La 'Dansa de la Mort' és un ball tradicional d'origen medieval que Verges celebra per Dijous Sant, es representa des de 1666, fa 358 anys, i aquest és el tercer any que es fa al poble després de dos anys d'aturada per la pandèmia del Covid-19, el 2020 i 2021.

El ball està interpretat per 10 persones: 5 caracteritzades d'esquelets que ballen al so d'un tambor i 5 més vestides amb túniques negres que avancen seguint el ritme sense fer els passos de la dansa.

Els ballarins vestits d'esquelets encarnen diferents papers: el 'capdanser' és l'encarregat d'obrir el ball amb la seva dalla, que té la inscripció llatina 'Nemini Parco' ('no perdono ningú'); el 'banderer' porta una bandera negra amb la inscripció 'lo temps és breu'; altres dos esquelets de nens porten plats de cendra; i una altra figura esquelètica porta el rellotge que simbolitza l'arribada de la mort.