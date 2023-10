Un sospitós d'agressió sexual múltiple a una menor a Badalona (Barcelona) li va demanar no denunciar

Un altre dels vuit menors sospitosos continua en cerca i amb ordre de detenció

BARCELONA, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

Un sospitós de presumptament participar en l'agressió sexual múltiple a una menor en un descampat de Badalona (Barcelona) al juny li va enviar un missatge en el qual li demanava que no el denunciés.

La menor ho va explicar en la seva segona declaració després de denunciar el cas, segons consta en un informe incorporat al sumari al qual ha tingut accés Europa Press.

En aquesta causa són sospitosos vuit menors, cinc dels quals inimputables per tenir menys de 14 anys (com el que va enviar el missatge); dos dels primers estan internats en règim tancat com a mesura cautelar i el tercer continua en cerca i amb una ordre de detenció.

La denunciant ha reconegut als sospitosos en algunes fotografies i en la investigació s'han recaptat vídeos gravats amb mòbil del moment de l'agressió.

PRECISIÓ EN DECLARAR

Els menors inimputables són testimonis de la causa, i tots han negat que hi hagués cap noia al descampat excepte un, que ha explicat que va veure dos menors tenir sexe amb la nena.

Els investigadors del cas han assenyalat que la denunciant ha relatat "amb precisió, dades i detalls" l'agressió que presumptament van cometre els vuit menors, remarquen que es tracta d'una víctima vulnerable per ser menor i tenir una discapacitat, i consideren clau el vídeo en què es veu els sospitosos participar en l'agressió.