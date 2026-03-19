SOS Racisme identifica 251 situacions de racisme a Catalunya el 2025 i s'assumeixen 72 casos més

Assenyala que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien
BARCELONA, 19 març (EUROPA PRESS) -
SOS Racisme Catalunya ha identificat un total de 251 situacions de racisme a Catalunya durant el 2025 i es van assumir un total de 72 casos més, segons l'informe 'Invisibles. L'estat del racisme a Catalunya 2025'.
En una roda de premsa aquest dijous, la directora de SOS Racisme Catalunya, Gemma Ferreón, assenyala que des del 1992 el Servei d'Atenció i Denúncia (SAiD), per a víctimes de racisme, ha acompanyat 12.961 persones afectades de racisme, i durant el 2025 s'han atès 583 persones, de les quals 356 són demandes noves i 227 són casos acumulats d'anys anteriors però que encara requereixen atenció.
De les 356 demandes noves, 251 són situacions noves de racisme i 105 són situacions noves derivades o no identificades; i de les 251, 179 són situacions sense denúncia i 72 són casos nous assumits.
Ferreón lamenta la "creixent normalització de les narratives, discursos d'odi explícitament racistes que venen acompanyats per una legitimació política, no només dels partits d'extrema dreta, sinó també de forces progressistes que d'alguna manera han comprat aquest relat".
En aquest sentit, assenyala directament els partits d'esquerra que estan comprant, segons ella, aquest discurs, i afirma que són totes les forces polítiques en més o menys mesura, i que és un discurs que s'ha fet servir "tant des del bonisme com des de l'explícitament racista".
AUGMENT DE LA INFRADENÚNCIA
Segons les dades, el 25,5% dels casos són agressions i discriminacions entre particulars; el 16,33% són abusos per part dels cossos de seguretat pública; el 13,55% són discriminacions en l'accés als drets socials; el 9,56%, discursos d'odi en els mitjans, xarxes socials i la política; el 5,98%, discriminacions en l'accés i prestació de serveis privats, i el 4,38%, racisme laboral.
Ferreón alerta que en totes les categories ha incrementat la infradenúncia i que els percentatges més elevats es donen en els casos d'agressions i discriminacions de les forces de seguretat pública i en les institucions.
Quant als motius de no denunciar, assegura que és per la desconfiança en les institucions i les vies d'abordatge disponibles, a més de "la manca de perspectiva de reparació i els processos en si mateixos, que són revictimitzadors".
Sobre la infradenúncia, diu que des del 2022 està sent superior al 60% i aquest any s'ha arribat al 71,3% dels casos, quan l'any anterior va ser del 65%, fet que "continua evidenciant una situació greu, que 7 de cada 10 situacions de racisme no es denuncien".
PERSONES ATESES
Pel que fa al perfil de les persones ateses, en un 40% dels casos tenen nacionalitat espanyola; un 32% són estrangers en situació regular; un 17% és per part de col·lectius; i un 10% estan en situació administrativa irregular; i per gènere, un 44% són dones, un 39% homes, un 15% col·lectius, i un 1% persones no-binàries.
El president de SOS Racisme, Cheikh Drame Tine, defensa continuar aportant dades per intentar abordar aquesta situació amb solucions i avançar cap a "una societat lliure de racisme" i crida a combatre el racisme estructural.
La responsable del SAiD, Úrsula Ruiz, assenyala que, per combatre els discursos d'odi en l'àmbit polític, la via penal implica un llindar probatori elevat que contribueix a invisibilitzar els casos i considera que "el dret penal encara no està preparat per abordar tot això".
Respecte a la via administrativa, Ruiz diu que treballen amb denúncies davant l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No-Discriminació i assegura que, "tot i que molts casos tenen a veure amb agressions greus, no s'ha produït cap sanció administrativa des del 2022 per situacions d'odi en discursos polítics".
Finalment, ha criticat l'ús de perfilació racial en les actuacions policials, l'associació de determinats col·lectius amb situacions delictives --especialment, diu, els joves migrants--, situacions de criminalització preventiva, i considera que la "presència física s'acaba convertint en el primer element d'identificació policial i que en molts casos les persones són identificades sense indicis de delicte o infracció administrativa".