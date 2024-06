SOS Racisme Catalunya farà una "aturada parcial" de l'activitat a l'estiu per la seva situació econòmica

BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

SOS Racisme Catalunya ha anunciat aquest divendres que farà una "aturada parcial" de la seva activitat durant aquest estiu per la seva situació econòmica i per poder acompanyar els casos que fins ara ha assumit el Servei d'Atenció i Denúncia.

En un comunicat, ha afirmat que SOS Racisme durant els mesos d'estiu "es mantindrà en mínims" a causa de la situació econòmica i de tensió de recursos molt complicada, i ha explicat que encara es manté obert el 'micromecenatge' que va activar per fer front a la situació.

Ha explicat que des de 2020 ha experimentat un 15% de disminució d'ingressos públics destinats al Servei d'Atenció i Denúncia, mentre que en termes d'atenció, ha augmentat un 31% els casos assumits en aquest mateix període.

En els mesos d'estiu, el Servei d'Atenció i Denúncia continuarà acompanyant des de l'àrea jurídica i psicosocial els casos assumits, es treballarà per crear més material que doni suport a l'autogestió dels casos, apel·larà al treball en xarxa i es mantindrà atent a les vies de comunicació per donar resposta segons la urgència i casuística valorada.

En aquest període de mínims l'àrea de comunicació reduirà les seves actuacions al 50% i no atendrà a la premsa, l'àrea de formació es dedicarà a desenvolupar les accions ja programades durant l'estiu i l'àrea de projectes, administració i finances només podrà donar resposta als requeriments per part de l'administració i a les obligacions fiscals com a entitat, ha subratllat.