SOS Costa Brava reclama reobrir l'accés al Camí de Ronda des de Sant Feliu de Guíxols (Girona)

GIRONA 23 ago. (EUROPA PRESS) -
L'entitat SOS Costa Brava ha reclamat aquest dissabte al matí a Sant Feliu de Guíxols (Girona) la reobertura de l'accés al Camí de Ronda que comença al Mirador de les Remendadores del municipi.
Unes 50 persones s'han mobilitzat convocades per SOS Costa Brava i altres entitats locals, segons ha informat l'organització en un comunicat.
L'entitat critica que l'accés al camí està bloquejat per una tanca i assegura que el tram de Camí de Ronda entre Sant Feliu i Palamós (Girona) és un dels més emblemàtics: "El seu tancament suposa la pèrdua d'un dret col·lectiu i un atac al paisatge i a la identitat de la Costa Brava".
Per això, ha destacat "la falta de voluntat política" que manté tancat aquest pas malgrat formar part del recorregut internacional GR-92.
La federació ha reclamat que es garanteixi l'obertura de tots els trams tancats del Camí de Ronda, que es realitzi un registre oficial dels punts interromputs, que es destinin recursos per a la seva restauració ambiental i retirada de barreres i que es promogui una gestió pública "que garanteixi l'accés real i efectiu al litoral".