La sortida 133 de l'AP-7 a Granollers (Barcelona) tancarà la nit del dilluns al dimarts per obres

BARCELONA 17 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està rehabilitant el ferm de l'AP-7 a Granollers i Montornès del Vallès (Barcelona), per la qual cosa tancarà la sortida 133 la nit del dilluns al dimarts de les 22 a les 5 hores.
Com a alternativa per accedir a Granollers es podrà prendre la mateixa sortida 133 cap a Vilanova del Vallès (Barcelona), per la carretera BP-5002, informa el Ministeri en un comunicat aquest divendres.
Els vehicles procedents de la BP-5002 podran incorporar-se a l'AP-7 fent el canvi de sentit en la rotonda de la C-35 que porta al polígon industrial del Congost, a 2 quilòmetres del centre de Granollers (Barcelona).