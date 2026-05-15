La sortida 133 de l'AP-7 a Granollers (Barcelona) tancarà la nit de dilluns a dimarts per obres

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible està rehabilitant el ferm de l'AP-7 a Granollers i Montornès del Vallès (Barcelona), per la qual cosa tancarà la sortida 133 la nit del dilluns 18 al dimarts 19 de maig, de 22 a 5 hores.
Com a alternativa per accedir a Granollers es podrà agafar la mateixa sortida 133 cap a Vilanova del Vallès (Barcelona), per la carretera BP-5002, informa el Ministeri en un comunicat aquest divendres.
Els vehicles provinents de la BP-5002 es podran incorporar a l'AP-7 fent el canvi de sentit a la rotonda de la C-35 que porta al polígon industrial del Congost, a 2 quilòmetres del centre de Granollers (Barcelona).