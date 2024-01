El Sorteig de 'El Niño' repartirà avui 770 milions d'euros en premis, 70 milions més que el 2023

MADRID, 6 gen. (EUROPA PRESS) -

El Sorteig Extraordinari de la Loteria de 'El Niño' 2024 repartirà 770 milions d'euros en premis, 70 milions més que el 2023, segons informa Loteries i Apostes de l'Estat (LAE). El Sorteig se celebrarà aquest dissabte 6 de gener, a les 12.00 hores, en el Saló de LAE.

En concret, l'emissió d'aquest tradicional sorteig nadalenc ascendeix a un total de 55 sèries de 100.000 bitllets cadascuna, al preu de 200 euros el bitllet, dividit en dècims de 20 euros. El total de l'emissió és d'1.100.000.000 d'euros.

Respecte als premis més importants del Sorteig de 'El Niño', el Primer Premi és de 2.000.000 d'euros per sèrie; el Segon Premi, de 750.000 euros per sèrie; i el Tercer Premi, de 250.000 euros per sèrie. A més, hi ha 20 premis de 3.500 euros, altres 1.400 premis de 1.000 euros per sèrie i 5.000 premis de 400 euros, entre d'altres.

Aquest 2024, el Sorteig està il·lustrat amb la 'Adoració dels Reis Mags' d'Hendrick Van Belin, que pot veure's en el Museu Nacional del Prado.

Segons les dades facilitades per LAE, recollits per Europa Press, existeixen referències documentals que en 1868 ja es coneixia popularment a aquest sorteig com de 'El Niño'. Aquesta denominació es deu possiblement a la proximitat de l'Epifania del Senyor o l'Adoració al Nen pels Mags d'Orient.

En 1941 es configura aquest Sorteig amb personalitat i denominació pròpia, fins a convertir-se en el segon Sorteig en importància de la Loteria Nacional, però no va ser fins el 1966 quan la denominació Sorteig de 'El Niño' apareix en les llistes oficials de premis.

Els Sorteigs de 'El Niño' van començar a atorgar reintegraments en 1942 i des de 1946 premis de terminació i de reintegrament. Tots els sorteigs s'han celebrat ininterrompudament pel sistema Antic o Tradicional fins el 1965, i pel sistema Modern o de Bombos Múltiples des del següent any.

D'aquesta manera, Loteries i Apostes de l'Estat destaca que "aquest entranyable Sorteig, institucionalitzat en 1941 per F.Roldán, ha aconseguit any rere any convertir-se en una tradició entre la població espanyola com un gran esdeveniment amb el qual s'inaugura cada nou any".

En aquest sentit, assenyala que, arran del "rotund èxit" que va suposar el primer sorteig celebrat abans de l'Epifania del Senyor, es va decidir a l'any següent, en 1942, transformar-li en Sorteig Extraordinari.

En 1941 el sorteig constava de 4 sèries de 42.000 bitllets cadascuna a 150 pessetes el bitllet, dividits en dècims a 15 pessetes; es van vendre 166.668 bitllets amb una recaptació total de 25.230.000 pessetes. Van reportar un benefici de 7.700.300 pessetes a l'Estat.

D'altra banda, en 1942, el Primer Sorteig Extraordinari de l'any, comptava amb 3 sèries de 56.000 bitllets cadascuna, a 250 pessetes el bitllet, dividits en dècims, de 25 pessetes.

L'any 2012, el Sorteig Extraordinari de 'El Niño' es va celebrar a Cadis en commemoració del segon centenari de la Constitució de Cadis de 1812 'La Pepa' i del bicentenari del naixement de la Loteria Nacional.