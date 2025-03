'Sorda' i 'El ladrón de perros' guanyen la Bisnaga d'Or a les millors pel·lícules del Festival de Màlaga

MÀLAGA 22 març (EUROPA PRESS) -

El jurat de la Secció Oficial de Llargmetratges de la 28a edició del Festival de Cinema de Màlaga ha concedit la Bisnaga d'Or a la millor pel·lícula espanyola a la pel·lícula 'Sorda', d'Eva Llibertad, i la Bisnaga d'Or a la millor pel·lícula iberoamericana a 'El ladrón de perros', de Vinko Tomicic.

Ho ha fet saber aquest aquest dissabte la presidenta del jurat de llargmetratges a concurs, Mercedes Morán, acompanyada del director del certamen, Juan Antonio Vigar. El Premi Especial del jurat ha estat per a la pel·lícula 'Los tortuga', de Belén Funes, i el Premi del Públic també ha recaigut en 'Sorda'.

La Bisnaga de Plata a millor interpretació masculina ha estat atorgada 'ex aequo' a Álvaro Cervantes pel seu personatge a 'Sorda' i a Mario Casas per 'Molt lluny'; mentre que el reconeixement a la millor interpretació femenina també ha estat compartit entre Ángela Cervantes per 'La fúria' i Miriam Garlo per 'Sorda'.

L'elegida com a millor direcció ha estat Belén Funes per 'Los tortuga', pel·lícula que també s'ha endut el premi al millor guió per a la mateixa Funes juntament amb Marçal Cebrián. A més, el jurat ha concedit esments especials a la direcció per a Celia Rico per 'La buena lletra' i Sara Fantova per 'Jone, Batzuetan'.

Àlex Monner ha obtingut la millor interpretació masculina de repartiment per 'La fúria', mentre que María Elena Pérez ha estat reconeguda com a millor interpretació femenina de repartiment per 'Perros'.

Didac Palou i Tomás López han estat premiats amb la Bisnaga de Plata al millor muntatge per 'La fúria'; la millor fotografia ha estat per a Alván Prado per 'Sugar Island', i la millor música per a Filipe Raposo per 'Lo que queda de ti'. A més, el jurat de la crítica ha atorgat la Bisnaga de Plata a 'Molt lluny', dirigida per Gerard Oms.

A la categoria de ZonaZine, la Bisnaga de Plata a la millor pel·lícula espanyola ha estat per a 'Esmorza amb mi', d'Iván Morales, que també ha conquistat el públic d'aquesta secció i aconseguit els premis a millor interpretació masculina per a Iván Massagué i millor interpretació femenina per a Anna Alarcón.

La Bisnaga de Plata a la millor pel·lícula iberoamericana a ZonaZine ha recaigut en 'Olivia y las nubes', de Tomás Pichardo, mentre que Matías Szulanski ha estat guardonat amb la millor direcció per 'Buenas noches'.

A documentals, el premi principal ha estat per a 'Ajuste de pérdidas', de Miguel Calderón, mentre que Paolo Tizón ha guanyat la millor direcció per 'Vino la noche'. El documental 'Mi pecho está lleno de centellas', de Gal S. Castellanos, ha rebut un esment especial del jurat. El Premi del Públic en aquesta secció ha estat per a 'Muñequita linda', de David Moncasi.

A curtmetratges, 'Solo Kim', de Javier Prieto de Paula i Diego Herrero, ha guanyat tant la Bisnaga de Plata al millor curtmetratge de ficció com el Premi del Públic. La millor direcció ha estat compartida entre Daniel Sánchez Arévalo per 'Pipiolos' i José Luis Lázaro per 'Cólera', mentre que Miriam Iscla ('Vida o teatre') i Nacho Sánchez ('Una cabeza en la pared') han rebut els premis a millor interpretació femenina i masculina, respectivament.

A Animazine, 'Buffet Paraíso', de Santi Amézqueta i Héctor Zafra, ha guanyat la Bisnaga de Plata al Millor curtmetratge d'animació, i 'Carmela', de Vicente Mallols, ha estat elegit pel públic.

Finalment, a curtmetratges Màlaga, 'Discordia', d'Álvaro Amate, ha guanyat tant la Bisnaga de Plata al millor curtmetratge com el Premi del Públic.