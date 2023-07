La soprano Natalia Labourdette debuta al Liceu el 10 de juliol amb 'L'incoronazione di Poppea'

THE BRIDGE - Archivo

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

La soprano Natalia Labourdette debutarà el 10 de juliol al Gran Teatre del Liceu de Barcelona amb l'òpera 'L'incoronazione di Poppea', en el paper de Valetto.

L'obra, que es podrà veure al llarg de sis funcions, fins al 21 de juliol, és l'última composta per Claudio Monteverdi a

Venècia entre 1642 i 1643, a partir d'un llibret de Giovanni Francesco Busenello, ha informat The Bridge en un comunicat aquest dilluns.

La versió musical va a càrrec de Jordi Savall, sobre un llibret adaptat per Bernardo Ticci i Calixto Bieito per a la versió escènica d'una producció de Zürich del 2018, i Labourdette compartirà escena amb artistes com Julie Fuchs, Xavier Sabata, Magdalena Kozená, Nahuel di Pierro, David Hansen i Deanna Breiwick, entre d'altres.