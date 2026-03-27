Sopa de Cabra publica un disc en directe amb The Tyets, Joan Dausà i Alfred García

BARCELONA 27 març (EUROPA PRESS) -
Sopa de Cabra ha publicat el primer volum de 'Grans Èxits i Estimats Fracassos', un doble àlbum de 20 cançons en directe que inclou col·laboracions amb The Tyets, Joan Dausà, David Carabén, Alfred García, Judit Neddermann i Ginestà, entre d'altres.
El disc inclou 12 "grans èxits" --com 'L'Empordà', 'Camins' i 'El boig de la ciutat'-- i 8 'estimats fracassos', entre els quals 'Mala Sang', 'Fronteres' o 'Fràgil', informa la banda en un comunicat d'aquest divendres, en el qual també anuncia que està previst un segon volum a la tardor.
La majoria estan gravades durant el concert de Sopa de Cabra al Palau Sant Jordi del 2022, si bé també s'inclouen temes tocats a Porreres (Tarragona) el 2016; a Girona, el 2026, o a Empúries (Girona) el febrer del 2020, entre d'altres.