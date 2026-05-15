Sopa de Cabra obre a la sala Razzmatazz de Barcelona la seva gira del 40 aniversari

BARCELONA 15 maig (EUROPA PRESS) -
El grup català Sopa de Cabra ha iniciat aquest divendres el seu gira del 40 aniversari a la sala Razzmatazz de Barcelona, el mateix escenari en el qual va gravar el seu disc en directe 'Ben endins' en 1993 i en el qual va celebrar un concert de comiat en 2001.
La gira, que s'obrirà amb els concerts en Razzmatazz aquest divendres i dissabte amb les entrades esgotades des de fa mesos, seguirà amb actuacions com les dels festivals Observa de Sabadell, el Paupaterres de Tàrrega, el Camins de Manresa, Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Mar d'Estiu de Santa Susanna i Terramar de Sitges.
El repertori dels concerts d'aquesta gira inclourà els clàssics de la banda gironina com 'Camins', 'El far del Sud', 'L'Empordà' o 'El carrer dels torrats', però en cadascun d'ells inclouran dos temes de la seva discografia que només interpretaran en aquella actuació per convertir cada vetllada en única.