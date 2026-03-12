Sopa de Cabra guanya el Disc Català d'Honor de Ràdio 4

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 març (EUROPA PRESS) -
Ràdio 4 ha atorgat a Sopa de Cabra el Premi Disc Català d'Honor per la seva contribució a la difusió de la música i la cultura catalanes, i la gala se celebrarà el 18 de març a l'Antiga Fàbrica Damm de Barcelona, informa RTVE Catalunya en un comunicat aquest dijous
Aquest guardó, que es lliura "per primera vegada en la història del Disc Català de l'Any" i s'emmarca en el 50è aniversari de l'emissora, reconeix Sopa de Cabra com "una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català".
El grup ha gravat 18 projectes, entre discos d'estudi i enregistraments en directe, com 'Ben Endins', amb més de 130.000 còpies venudes; i és l'"únic" grup de rock que, cantant en català, ha omplert tres dies seguits el Palau Sant Jordi de Barcelona el 2011.