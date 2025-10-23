Sopa de Cabra celebrarà 40 anys el 2026 amb una gira que començarà a la Razzmatazz de Barcelona

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup Sopa de Cabra celebrarà els seus 40 anys de carrera el 2026 amb una gira que començarà el 15 de maig a la sala Razzmatazz de Barcelona, un dels escenaris més icònics per a la banda, on van gravar el disc en directe 'Ben endins'.
La sala barcelonina també va acollir el 2001 un concert de comiat de la banda, i les entrades per a aquest primer concert de la gira del 2026 es posaran a la venda dilluns, informa aquest dijous Sopa de Cabra en un comunicat.
El cantant del grup, Gerard Quintana, ha assegurat que els fa molta il·lusió anunciar el primer concert d'un any que serà "molt especial" per a Sopa de Cabra amb una gira que cuidaran molt i que tindrà sorpreses.
Ha dit que han triat Razzmatazz --antiga Zeleste-- com a primer concert perquè no hi ha "una sala més icònica" que aquesta per a la banda, on van gravar 'Ben endins', es van acomiadar el 2001 i han viscut nits irrepetibles, fidelitzant uns seguidors amb els quals han crescut.
El grup, format a meitats dels anys 80 al Barri Vell de Girona, ha publicat 18 treballs durant la seva trajectòria, ha compost temes com 'Camins', 'L'Empordà' o 'Si et quedes amb mi', i l'àlbum 'Ben endins' és el disc de pop-rock en català més venut, amb 130.000 còpies.