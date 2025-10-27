Sopa de Cabra anuncia un segon concert a Razzmatazz dins la gira del 40è aniversari

BARCELONA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup català Sopa de Cabra ha anunciat un segon concert a la sala Razzmatazz de Barcelona el 16 de maig dins la gira de celebració dels seus 40 anys de carrera després d'exhaurir "en minuts" les entrades del primer, previst per al 15 de maig, informa la banda en un comunicat.
La gira del 40è aniversari de la banda liderada per Gerard Quintana començarà a la sala Razzmatazz, un dels seus escenaris més icònics, on van gravar el disc en directe 'Ben endins'.
El grup, format a meitats dels anys 80 al Barri Vell de Girona, ha publicat 18 treballs al llarg de la seva trajectòria, ha compost temes com 'Camins', 'L'Empordà' o 'Si et quedes amb mi', i l'àlbum 'Ben endins' és el disc de pop-rock en català més venut, amb 130.000 còpies.