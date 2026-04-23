Sonsoles Ónega: "Reconèixer l'emoció que provoquen els llibres en la gent és màgic"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
La periodista i escriptora Sonsoles Ónega s'ha mostrat emocionada durant la signatura de la seva nova novel·la 'Portarà el teu nom' durant Sant Jordi a Barcelona i ha expressat que "reconèixer l'emoció que provoquen els llibres en la gent és màgic".
En el que és la seva tercera diada de Sant Jordi signant, Ónega, que va ser guanyadora del Premi Planeta 2023, explica en unes declaracions a Europa Press que també és la que veu més persones esperant, tot i que "pot ser una impressió", ha admès.
Tot i que la periodista reconeix que no tindrà "ni un minut" per aconseguir la signatura d'altres autors, celebra trobar-se amb companys de professió a les diferents parades al llarg del dia.