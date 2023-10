Sonsoles Ónega guanya el Premi Planeta 2023 amb 'Les filles de la criada'

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista, presentadora i escriptora Sonsoles Ónega ha guanyat aquest diumenge a la nit amb 'Las hijas de la criada' el LXXII Premi Planeta de Novel·la 2023, dotat amb 1 milió d'euros.

Ónega (Madrid, 1977) havia presentat l'obra amb el títol 'Otoño sin ti' i sota el pseudònim Gabriela Monte.

És la història d'una família d'empresaris gallega, els Valdés, i recorre els dos primers terços del segle XX i llocs com l'exòtica Cuba i la misteriosa Galícia, mostrant com les dones de la família, lluitadores, van crear un imperi de conserves a la seva terra natal, però un terrible secret va marcar les seves vides per sempre.

La guanyadora ha desarrollat la seva carrera professional a diferents canals de televisió: a CNN+ i Cuatro va fer crònica de tribunals; des de 2008 fins el 2018 va ser la corresponsal parlamentària d'Informativos Telecinco, cadena en la qual també va presentar el programa 'Ya es mediodía', i actualment presenta 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3.

Ha signat les novel·les 'Después del amor', amb la qual va rebre el Premi de novel·la Fernando Lara 2017, així com 'Encuentros en Bonaval', 'Nosaltras que lo quisimos todo' i 'Mil besos prohibidos'.

NOVEL·LA SOBRE LA DESTINACIÓ

En rebre el guardó, ha assegurat que aquest discurs és "el més difícil" que ha pronunciat en la seva vida, i ha avançat que en la seva novel·la aprofundeix en una temàtica que està present en totes les seves obres anteriors: el destí.

'Las hijas de la criada' "arrenca amb una venjança cruel que talla les vides i condicionarà als personatges" en una història on també té cabuda l'amor, la cerca de la veritat i els desamors, i en la qual les dones valentes són les protagonistes.

Ha confessat que aquest és el desafiament més exigent al que s'ha enfrontat en la seva vida, en la qual ha assegurat que ha acumulat "molts fracassos", i ha recordat que aquest 2023 s'han complert 18 anys de la publicació de la seva primera novel·la.

Ónega ha reivindicat el poder de la lectura, afirmant que no hi ha ciutadà millor armat enfront dels poders i els abusos que un ciutadà llegit, i ha conclòs el seu discurs dedicant el guardó als seus, "a les escriptores amb fills i als fills de les escriptores".