Sonsoles Ónega guanya el Premi Planeta 2023 amb 'Las hijas de la criada'

BARCELONA, 15 oct. (EUROPA PRESS) -

La periodista, presentadora i escriptora Sonsoles Ónega ha guanyat aquest diumenge a la nit amb 'Las hijas de la criada' el LXXII Premi Planeta de Novel·la 2023, dotat amb 1 milió d'euros.

Ónega (Madrid, 1977) havia presentat l'obra amb el títol 'Otoño sin ti' i sota el pseudònim Gabriela Monte.

És la història d'una família d'empresaris gallega, els Valdés, i recorre els dos primers terços del segle XX i llocs com l'exòtica Cuba i la misteriosa Galícia, mostrant com les dones de la família, lluitadores, van crear un imperi de conserves a la seva terra natal, però un terrible secret va marcar les seves vides per sempre.

La guanyadora ha desenvolupat la seva carrera professional en diferents canals de televisió: a CNN+ i Cuatro va fer crònica de tribunals; des de 2008 fins el 2018 va ser la corresponsal parlamentària d'Informativos Telecinco, cadena en la qual també va presentar el programa 'Ya es mediodía', i actualment presenta 'Y ahora Sonsoles' en Antena 3.

Ha signat les novel·les 'Después del amor', amb la qual va rebre el Premi de novel·la Fernando Lara 2017, així com 'Encuentros en Bonaval', 'Nosotras que lo quisimos todo' i 'Mil besos prohibidos'.