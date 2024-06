Sonia & Selena actuaran al Sant Jordi de Barcelona pel festival Loco Bongo XXL a l'octubre

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El duo Sonia & Selena actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona amb motiu del festival Loco Bongo XXL el 26 d'octubre, i tornen als escenaris "després de 22 anys separades", ha informat l'organització en un comunicat d'aquest divendres.

Les artistes tornaran a cantar cançons com 'Yo quiero bailar' o 'Deja que mueva, mueva, mueva', entre d'altres, coincidint amb el 25è aniversari de la seva creació.

El festival, inspirat en el bingo i els concursos de televisió dels 90, també reunirà altres cantants com Chenoa, Nebulossa, The Tyets, Ladilla Rusa i Rebeca, amb un cartell que encara no està tancat.

En el comunicat, Sonia ha afirmat que, tot i que ha passat molt temps, ara es tornen a trobar amb energies renovades, i Selena ha assegurat que cançons com 'Yo quiero bailar' formen part del record de molts espanyols: "Som conscients que juntes, en cantar els nostres temes, sorgeix la màgia"

Després de les seves últimes dues edicions a Madrid amb més de 16.000 assistents, Loco Bongo arribarà a Barcelona amb un format basat en la música en directe, la "revetlla", els jocs amb participació del públic i premis.