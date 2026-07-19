Sònia Hernández sobre les pintures de Sixena: "Perdrem tots"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 19 jul. (EUROPA PRESS) -
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha assegurat respecte al conflicte sobre les pintures murals del monestir de Santa Maria de Sixena (Osca): "Perdrem tots. Hem de ser realistes".
En una entrevista aquest diumenge de 'El País' recollida per Europa Press, ha dit que és un cas que ve des de lluny, amb moltes vicissituds, i que des del punt de vista jurídic està "molt al final".
"Evidentment anirem fins al final amb tot. Estem amb el concepte d'incident d'execució, la idea que la sentència no es pot complir sense posar de debò en risc les pintures, que són artefactes calcinats el moviment dels quals significa molt perill", ha dit.
La consellera ha subratllat que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) està fent el seu treball i ha dit que el primer per al trasllat és la valoració del risc: "En aquest sentit ens falta informació d'on van les pintures", ha dit.
Preguntada per si la polèmica es podria haver portat d'una altra manera, ha afirmat que "és fàcil veure-ho ara", però que ara no hi ha possibilitat de negociació amb la sentència ferma.
"Però sí, no hem estat capaços les dues parts d'arribar a acords. Hagués estat òptim asseure'ns a parlar tranquil·lament. Personalment, tinc l'esperança que les pintures no surtin. No seria una bona notícia. En fi, estem on estem", ha dit.
PATRIMONI CULTURAL
Hernández s'ha mostrat satisfeta amb el projecte 'Els ulls de la història', que usa la realitat virtual per explicar els grans monuments de Catalunya, i ha dit que fins a 2028 seguirà amb 5 monuments més: el castell de Cardona, el teatre romà de Tarragona, la Colònia Va calmar, el Pla d'Almatà de Balaguer i Ullastret.
La titular de Cultura ha afirmat que, davant dels incendis i altres catàstrofes naturals com a inundacions, estan preparant plans d'emergència "per si de cas" com a part del pla estratègic de protecció del patrimoni.
"Estem molt endarrerits en aquest aspecte. I cal estar preparats", ha dit la consellera, qui ha dit que en el recent incendi a l'Anoia les flames es van apropar molt al castell de Claramunt.
Sobre el gran magatzem de les col·leccions dels museus de Catalunya, Hernández ha dit que segueixen buscant edificis d'entre 30.000 i 40.000 metres quadrats, i ha assegurat que "no estarà a Barcelona" perquè volen un lloc equidistant per a tot el territori.