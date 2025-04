Sònia Hernández: És un dia que evidencia que "la cultura és un dret"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha assegurat aquest dimecres que Sant Jordi "és un dia que evidencia el que vol dir que la cultura és un dret i per a tothom".

En unes declaracions als mitjans en la primera vegada que viu la diada com a consellera, ha animat la ciutadania a participar, viure i practicar la cultura, i ha afirmat que aquest Sant Jordi "té molt bona pinta".

Ha dit que és una festa organitzada pel sector en la qual els ciutadans participen d'una manera "transversal" i les administracions acompanyen.

Ha afirmat que és una festivitat que "envegen a fora" pel seu caràcter transversal i cívic, i ha afegit que qualsevol que ve a Catalunya s'acaba enamorant.

Hernández ha assegurat que és un "molt bon moment" per al sector del llibre, i ha assenyalat que l'objectiu és que hi hagi més lectors, més freqüents i més en català, llengua per la qual continuarà treballant el Govern.