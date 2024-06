El Sónar+D reuneix més de 100 propostes "innovadores" sobre IA i cultura digital

Destaquen projectes sobre IA i metavers i els que tenen aplicacions en salut



BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El Sónar+D, l'apartat del Festival Sónar dedicat a la innovació que se celebra fins dissabte al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ha reunit més de 100 propostes "innovadores" sobre novetats en cultura digital i l'aplicació de la intel·ligència artificial (IA) en el món de l'art.

Durant una visita aquest dijous a l'espai expositiu del Sónar+D, fonts del festival han explicat que enguany s'han presentat unes 250 propostes i que n'han seleccionat unes 100 de 73 entitats que el públic visitant pot "descobrir i experimentar" en aquest espai.

Es tracta de projectes creatius d'uns 19 països diferents, que barregen elements d'IA amb avenços tecnològics, i alguns miren de donar resposta a reptes actuals, com conscienciar sobre el canvi climàtic o buscar solucions a problemes de salut.

El Sónar+D inclou actuacions, xerrades, 'workshops', exposicions i instal·lacions "on la innovació es troba amb la cultura", i també pretén ser un espai de trobada entre professionals del sector de la cultura digital.

PROJECTES

Entre les propostes que s'han pogut veure destaca 'Eixam' del Col·lectiu Axolot que consisteix en una instal·lació sonora i visual amb petits robots anomenats 'axolots' que es mouen per patrons sincronitzats i executant algorismes, "inspirada en la intel·ligència col·lectiva dels insectes".

D'altra banda, '321Rule: T.R.A.C.T Explorer' de Team Rolfes és un dispositiu que permet a l'usuari viure l'experiència d'un joc virtual i encarnar els personatges de l'univers T.R.A.C.T amb el seu propi cos i està previst que aquest dijous es faci una demostració amb 5 persones i música en directe.

El Barcelona Supercomputing Center (BSC) també hi participa amb tres propostes en col·laboració amb artistes residents: una simulació de la respiració humana amb propòsits mèdics; una altra simulació de les ones electromagnètiques de la ciutat per a 5G i 6G; i un model de síntesi de veu que es pot aplicar en processos de canvi de gènere o per a gent que ha perdut la veu.

PROJECTES AMB IA

Destaca el projecte del col·lectiu Mots 'AI&Em: The Confessional and AI Ego', una màquina que exposa la seva opinió sobre les persones que hi entren a partir de la seva aparença física, i que després les mostra en escenaris imaginats per la IA, segons les seves suposicions.

Arts Korea Lab, dedicat a desenvolupar iniciatives artístiques amb tecnologia, ha presentat 7 propostes, entre les quals hi ha un lector d'emocions a través d'un mirall i que recomana cançons en funció de l'expressió; o un altre que dona la possibilitat a l'usuari de tenir una casa en el metavers on poder viure la seva vida futura.

Finalment, l'escola de disseny LCI Barcelona ha exposat el projecte 'Groovify', que analitza els detalls visuals de la roba d'una persona en una fotografia i genera una llista de cançons personalitzada.