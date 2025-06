Sónar+D mostra un "paisatge híbrid" de projectes que exploren IA, música i biologia

El Project Area acull més de 60 projectes de 17 països

BARCELONA, 12 juny (EUROPA PRESS) -

El Sónar+D mostra al seu espai expositiu Project Area un "paisatge híbrid" amb més de 60 projectes que exploren la biologia, la intel·ligència artificial (IA), els efectes secundaris de la hiperconnectivitat, la crisi ecològica i els futurs possibles.

La comissària del Project Area, Cris Checa, ha explicat aquest dijous que s'han reunit projectes de 50 entitats de 17 països i que més d'una vintena són propostes rebudes en la convocatòria oberta de Sónar+D.

Ha afirmat que hi ha una combinació de projectes de centres de recerca, artistes emergents i centres docents i creatius, la qual cosa provoca una "pol·linització creuada de disciplines".

Incorpora col·laboracions amb Arts Korea, Fabbula i Octobre Numérique-Faire Monde, la col·lecció d'art tecnològic NewArtFoundation, el Barcelona Supercomputing Center (BSC), Foto Colectania, Elisava, La Salle-URL i Barcelona School of Design and Engineering, entre d'altres.

Fernando Cucchietti, del BSC, ha explicat que el centre ha portat el projecte 'Veus expandides' en col·laboració amb Maria Arnal, amb la qual exploren la generació de veu de la IA través d'una experiència immersiva.

La instal·lació 'Bosonic Echoes', d'Eigensound Lab, converteix un bosó sampler --un sistema de computació quàntica-- en una instal·lació sonora interactiva, i el comportament estadístic d'aquestes partícules de llum genera composicions musicals aleatòries.

L'artista Lua Coderch, juntament amb Julia Múgica, Lluís Nacenta, Iván Paz i Huaqian Zhang, presenten 'A.MusicBox', en què una caixa de música genera una nova peça cada vegada que s'obre: "La música no està programada, sinó que es genera en temps real", ha dit.

Un altre dels projectes que es pot veure és 'Digital Camouflage', de Simon Weckert, en el qual exposa les vulnerabilitats dels algorismes de detecció d'objectes mitjançant un patró tèxtil que desorienta la visió artificial.

Yolanda Uriz Elizalde explora a la instal·lació 'Chemical Calls of Care 2' la comunicació química entre espècies com a forma de diàleg futur, "un telèfon de ciència ficció" segons l'autora.

Sónar+D exhibirà una rèplica de l'absis de Sant Climent de Taüll per acollir 'Lux Mundi', una experiència audiovisual que reinterpreta les pintures al fresc d'aquesta joia del romànic a càrrec dels artistes digitals Alba G.Corral, Massó, Desilence i Hamill Industries juntament amb Tarta Relena.

INICI DEL FESTIVAL

El Festival Sónar tornarà a convertir des d'aquest dijous fins dissabte els recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona en capital de la cultura electrònica en una edició amb gairebé 200 propostes i Nathy Peluso, Peggy Gou, Bicep, Overmono, Four Tet, Skrillex, Yerai Cortés, Mushka i Honey Dijon entre els noms destacats.

L'edició d'aquest any del Sónar de Barcelona ha estat marcat per la polèmica per la vinculació amb el fons KKR, amb el qual el festival ha assegurat tenir una relació nul·la i que ha provocat la cancel·lació de més d'una trentena d'artistes --el festival manté el 87% de la programació inicial prevista--.

La programació musical del festival començarà aquest dijous amb un concert inaugural al Palau de la Música a càrrec del conjunt Frames Percusion, que combinarà obres de Raquel García-Tomás i Steve Reich.

En la programació de Sónar de Dia de dijous a la Fira de Barcelona Montjuïc --l'últim any en aquesta seu-- figuren Chano Domínguez & Bronquio, Alizzz, Nahoomie, Sarra Wild, Blawan i Mochakk.