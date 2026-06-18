El Sónar trasllada l'esperit de Montjuïc a Gran Via per obrir la seva edició de 2026

David Zorrakino - Europa Press
L'organització celebra la "molt bona manera" en què el públic ha viscut els canvis
BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -
El festival Sónar de Barcelona ha traslladat l'esperit del recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona, en el qual se celebrava el Sónar de Dia, al recinte Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), que des d'aquest any agrupa totes les actuacions i on han començat a acudir els primers assistents des de la tarda d'aquest dijous.
El festival ha obert les portes a les 17 hores, amb The Prodigy, Skepta, Kelis, Amelie Lens, Charlotte de Witte i Cabaret Voltaire com a caps de cartell al llarg de 3 dies, així com programació infantil (Sónar Kids, en el Parc del Fòrum) i professional i experimental (Sónar+D, a la Llotja de Mar).
Al llarg de la tarda, els assistents han començat a distribuir-se pels 4 escenaris oberts durant aquesta jornada, SonarHall, SonarPark, SonarCar i SonarVillage, escenari central de l'extint Sónar de Dia, en el qual s'ha col·locat el terra de gespa artificial com es feia a Montjuïc.
"DE MOLT BONA MANERA"
El director de comunicació i màrqueting del Sónar, Miquel Trullols, ha assegurat a Europa Press que el públic ha rebut "de molt bona manera" el nou format, no només pel ritme de venda d'entrades, sinó per les cares de la gent.
"Teníem moltes ganes d'ensenyar-ho perquè fa molts anys que treballem en això, no ha estat una cosa improvisada", ha dit.
Amb una previsió d'assistència similar a la de l'any anterior, prop de 161.000, Trullols ha afirmat que, després de cada canvi, el públic sempre es "comporta diferent", i que les primeres hores sempre són més tranquil·les, però que l'acolliment és bo.
HOUSE, POP I LATINEO PER COMENÇAR
El tret de sortida l'ha donat la DJ argentina Loli Zazou, que ha formulat una explosiva combinació d'house, pop i ritmes llatins.
Servint-se de tres ballarines sobre l'escenari, ha arrencat els primers balls a les desenes d'assistents que des de les 17 s'han congregat a la gespa artificial del SónarVillage, sota l'ombra per evitar les zones més assolellades.
'ORGANYSMO'
També des de primera hora s'ha pogut veure la instal·lació immersiva 'Organysmo' de LedPulse, situada enmig d'un dels pavellons, amb escultures en forma de prisma fetes de milers de LEDs penjant del sostre que van apagant-se i encenent-se, i un vidre que ho reflecteix situat al terra.
L'obra ha aixecat la vista dels assistents, que també han pogut escoltar l'àudio espacial sincronitzat amb les llums.
LA SOFY I SPEEDY J
A les 18, La Sofy ha actuat al SónarPark davant d'un públic encara tímid, davant del qual ha desplegat al seu dembow, trap i reggaetón amb visuals plenes de mems i referencies 'gen-Z'; en paral·lel, el SónarVillage, ha acollit a la multiinstrumentalista Arp Frique que, acompanyada de The Perpetual Singers, ha ofert funk i gòspel ple de 'groove'.
Així mateix, des de les 19 hores, Speedy J fa d'amfitrió del seu projecte 'STOOR', en el qual el veterà DJ holandès convida a músics, artistes visuals i companys de professió per oferir sessions úniques ininterrompudes de techno i gèneres adjacents, que aquest dijous s'allargaran fins a la mitjanit i el divendres i el dissabte, fins a les 3 de la matinada.
La jornada segueix amb el trap descarat de Metrika, un dels noms destacats de l'escena urbana espanyola dels últims anys; el synth-pop i industrial dels pioners Cabaret Voltaire, i el techno i electro house d'alt voltatge de Boys Noize, entre altres.