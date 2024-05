El Sónar preveu concentrar a partir del 2026 la seva activitat a Gran Via

BARCELONA, 7 maig (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar de Barcelona preveu celebrar-se "al 99% de probabilitat" de manera íntegra a Fira Gran Via a partir del 2026 per les obres previstes al recinte de Montjuïc entre 2026 i 2029 per remodelar els espais firals.

Així ho ha explicat el codirector del Sónar Ricard Robles en la roda de premsa de presentació del festival, que se celebrarà del 13 al 15 de juny: "Som un festival mutant per naturalesa", ha assegurat.

Actualment, el Sónar ofereix la programació de dia a Fira de Montjuïc i la programació de nit a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Robles ha recordat que el festival ha mutat altres vegades i que, malgrat que dilluns van tenir els detalls de les obres, fa força mesos que parlen amb Fira de Barcelona i les institucions per "reconfigurar" el Sónar i que el 2026 sigui un festival nou.

El codirector ha assenyalat que encara no està tancat el format, però està força avançat: "Amb tota probabilitat, al 99% de probabilitat, sigui que estigui tot situat a Fira Gran Via".

Preguntat per si es tornarà al format actual després de les obres, ha afirmat que ja es veurà a partir de l'experiència: "Potser el del 2026 és un format fantàstic o pel camí decidim que podem ser als dos espais".