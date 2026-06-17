El Sónar obre aquest dijous amb nou format i un cartell amb The Prodigy, Kelis i Skepta

Preveu una assistència de 160.000 persones a totes les activitats
BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -
El Sónar 2026 obre aquest dijous una nova edició en la qual canviarà el seu format i tindrà tota la programació musical al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i comptarà amb The Prodigy, Skepta, Kelis, Amelie Lens, Charlotte de Witte i Cabaret Voltaire com a principals caps de cartell.
El festival traslladarà el Sónar+D a la Llotja de Mar i recuperarà el Sónar Kids al parc del Fòrum de la capital catalana, en l'estrena de François Jozic com a director del festival.
En la roda de premsa de presentació de la programació al maig, Jozic va assegurar que el festival serà "més Sónar que mai" i que afronta com un repte, una responsabilitat i un honor succeir els seus fundadors, Enric Palau, Ricard Robles i Sergio Caballero, i assumir-ne el llegat amb una visió fresca.
Jozic va subratllar que és "gairebé una nova edició zero, una nova etapa" en la qual preveu una assistència durant tota la setmana d'unes 160.000 persones, incloent totes les activitats.
PROGRAMACIÓ MUSICAL
La programació musical, en la qual no hi haurà diferenciació entre Sónar de Dia i Sónar de Nit, comptarà amb la banda britànica The Prodigy, el raper londinenc Skepta, les sessions de Charlotte de Witte, Amelie Lens i Chris Stussy, els directes de Cabaret Voltaire, Kelis, WhoMadeWho i Modeselektor i el projecte d'improvisació Stoor con Speedy J entre les principals actuacions.
El Sónar vol barrejar llenguatges, disciplines i generacions en les més de 100 actuacions, que també comptaran amb Boys Noize, Joy Orbison, Nia Archives, Daito Manabe, FJAAK x Kittin, Namasenda, Daniel Avery, Metrika, Goldie b2b Doc Scott ft Medic MC i Two Sell, entre d'altres.
Per dies, Loli Zazou s'encarregarà de donar el tret de sortida a les actuacions de dijous, en una jornada en la qual també hi haurà Stoor, Metrika, Cabaret Voltaire, Boys Noize, Daniel Avery i Christ Stussy.
Divendres serà el torn de Daito Manabe, Kelis, Skepta, Charlotte de Witte i Sara Landry, mentre que dissabte el protagonisme el tindrà The Prodigy amb el seu debut en el festival, un dia en què també actuaran Tawa, Namasenda, Modeselektor i Amelie Lens, entre molts d'altres.
El festival comptarà a Fira Gran Via amb quatre escenaris dijous i amb sis divendres i dissabte, la meitat a l'aire lliure.
SÓNAR+D
El Sónar+D se celebrarà aquest dijous i divendres a la nova seu a la Llotja de Mar amb una programació que convidarà a explorar noves maneres de viure amb la tecnologia: "Passar d'usuaris passius a participants", va definir la seva directora, Andrea Faroppa.
A més de la Llotja de Mar amb més de 95 activitats, el Sónar+D també serà present a Fira Gran Via amb l'estructura arquitectònica Organysmo, desenvolupada per LedPulse, i la projecció Dins de Desilence.
De dijous a dissabte l'OFFSónar ocuparà el Poble Espanyol de Barcelona i el festival recuperarà SónarKids dissabte, amb activitats destinades als més menuts.
El festival ha explicat que s'habilitarà un servei llançadora que unirà el recinte de Gran Via amb el centre de la ciutat, tenint en compte que la jornada de dijous acabarà a les 3 hores i dissabte i diumenge a les 7 hores, i es podrà entrar menjar al recinte.