El Sónar "es desvincula de qualsevol acció" del fons KKR i expressa solidaritat amb Palestina

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -

El festival Sónar de Barcelona ha assegurat que "es desvincula de qualsevol acció" del fons KKR, i ha expressat la seva solidaritat amb la població civil palestina atrapada en la catàstrofe humanitària de Gaza i amb totes les persones que pateixen les conseqüències de la violència i la violació dels drets humans a qualsevol part del món.

En un comunicat a les seves xarxes socials, ha explicat que la participació de KKR en el sector de festivals ha suscitat preguntes i inquietuds, i ha recordat que el 2018 el grup Superstruct Entertainment va adquirir el Sónar i que el 2024 aquest grup va ser comprat per la signatura d'inversió KKR, entre d'altres.

"Volem expressar amb total claredat que el Sónar es desvincula de qualsevol acció de KKR. No tenim ingerència ni, per descomptat, cap mena de control sobre les seves inversions o decisions", ha afirmat.

Ha assegurat que la seva independència es manté "íntegra" en tots els àmbits que defineixen la identitat del Sónar, i ha afirmat que des dels seus orígens ha estat un terreny de llibertat creativa i un espai d'acolliment i projecció per a totes aquelles veus que representen les seves comunitats.

Dissabte passat, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va expressar la seva preocupació per l'entrada del fons israelià KKR en un conjunt de festivals espanyols i va deixar clar que "no és benvingut" ni a Espanya ni en la seva cultura per les seves activitats immobiliàries il·legals a Palestina.