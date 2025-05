El Sónar convertirà Barcelona en la "capital de la cultura electrònica" amb 200 propostes

Destaquen les actuacions de Nathy Peluso, Peggy Gou i Bicep, a més dels projectes d'experimentació quàntica i d'IA

BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -

El festival Sónar convertirà Barcelona en la "capital de la cultura electrònica" i digital amb més de 200 propostes musicals, artístiques i tecnològiques provinents de 36 països, que es podran veure entre el 12 i el 14 de juny als recintes de Montjuïc i l'Hospitalet de Llobregat de Fira Barcelona.

Així ho ha assegurat el codirector del festival, Enric Palau, en la roda de premsa de presentació del Sónar 2025, que compta amb Nathy Peluso, Peggy Gou, Bicep, Overmono, Four Tet, Skrillex, Armin van Buuren i Honey Dijon com a noms destacats.

A més a més, inclourà actuacions musicals amb computació quàntica, experimentació mitjançant intel·ligència artificial (IA) i concerts al Palau de la Música Catalana i la Fundació Joan Miró de Barcelona, com a novetats.

SÓNAR DE NIT

Entre la programació del Sónar de Nit, el programador del festival Albert Salinas ha destacat les actuacions a l'escenari SónarClub de Peggy Gou, Four Tet, Bicep --que actuen per quarta vegada en el festival-- i Nathy Peluso, que brindarà el "gran moment" 'arena' presentant per primera vegada a Espanya el seu disc 'Grasa'.

El SónarClub també acollirà una actuació en format 'b2b' d'Armin van Buuren i Indira Paganotto, en un "enllaç transgeneracional" de música 'trance', a més del desplegament tecnològic d'Eric Prydz.

El SónarPub comptarà amb actuacions de Rone junot en el grup de dansa La Horde i el Ballet Nacional de Marsella (França), Max Cooper --en format semihologràfic--, Daito Manabe, Arca, Barry Can't Swim i sessions a quatre mans entre Skrillex, Blawan, Dee Diggs i Ultra Naté.

A l'escenari SónarLab, amb la col·laboració del club londinenc Printworks, actuaran Tim Reaper, Pa Salieu, Hiroko Yamamura o Dixo, entre d'altres; SónarCar, per primera vegada en format 'Boiler Room', acollirà Lua de Santana, Anderson Paraíso, Six Sex, Dengue Dengue Dengue i Nathy Peluso, aquesta vegada en format 'club'.

SÓNAR DE DIA

El Sónar de Dia --que s'acomiada en aquesta edició del recinte de Montjuïc per saltar a l'Hospitalet el 2026-- compta amb noms destacats com Mochakk, Honey Dijon, Overmono, Mushkaa i Fennesz & Alva Noto, que oferiran el seu homenatge a Ryuichi Sakamoto.

La programació inclou el programa 'AI & Music', en el marc del programa de la Comissió Europea S+T+ARTS, que explora l'ús de la intel·ligència artificial en la música i les arts creatives en què actuaran Maria Arnal, R-010 & Venerandi, Pattern i Ville Haimala, entre d'altres.

La programadora del Sónar Ikram Boulou també ha destacat el projecte europeu Times, en el qual es podran veure espectacles de nova creació que combinen música i arts visuals d'artistes com Insomnia, Niilas o Asia, produïts amb festivals de Noruega, Itàlia, Alemanya i Polònia.

A més a més, hi haurà actuacions de naturalesa més experimental de Tarta Relena, Ye$$si Perse & laSADCUM o Dania & Mau Morgó, amb presència de "microescenes locals" amb artistes com Noia, Alizzz, Sama' Abdulhadi, Teto Preto i Samantha Hudson.

El festival obrirà el dijous 12 al Palau de la Música Catalana de Barcelona, amb un repertori d'obres de Steve Reich i Raquel García Tomás, i tancarà el diumenge 15 amb un segon concert de Yerai Cortés a la Fundació Joan Miró pel seu 50è aniversari; el dimarts anterior, com a prèvia, haurà arrencat l'OFFSónar, amb actuacions de Rüfus du Sol i esdeveniments en col·laboració amb segells com Solid Groove o Fuse.

SÓNAR+D

El Sónar+D --dedicat a la innovació tecnològica i la indústria musical--, el presentarà la xerra-taller 'Quantum Live Music Coding', en el qual l'artista Libby Himming presentarà, per primera vegada al món, un espectacle musical de 'livecoding' mitjançant computació quàntica.

La comissària de Sónar+D, Antonia Falguera, també ha remarcat les actuacions de Xin Liu, Albert.Data, Operator, Tega Brain o Rebecca Fiebrink, i ha destacat la 'Project Area', en què s'exposaran més de 70 projectes nacionals i internacionals, a més del nou Programa de Comunitats.

El director executiu d'Advanced Music, Ventura Barba, ha afirmat que esperen que sigui un festival "ric, complex, atractiu i fins i tot hedonista", i ha explicat que, en ser l'últim any de Sónar al recinte de Montjuïc, ja treballen de cara a l'edició 2026.