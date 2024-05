Sónar i Casa Batlló estrenen una instal·lació immersiva sobre l'univers de The Chemical Brothers

BARCELONA, 22 maig (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar i la Casa Batlló de Barcelona estrenen la instal·lació 360º 'Music:Response' sobre l'univers audiovisual dels concerts de The Chemical Brothers en el nou espai The Cube, situat en el soterrani de l'edifici de l'arquitecte Antoni Gaudí, i que es podrà veure des d'aquest divendres al 31 de juliol a partir de les 21.00 hores.

La instal·lació immersiva, de 13 minuts de durada, combina els grans èxits del duo electrònic britànic amb els treballs visuals de Smith & Lyall, que han acompanyat als integrants de The Chemical Brothers Ed Simons i Tom Rowlands durant les últimes tres dècades, ha informat aquest dimecres el Sónar en un comunicat.

Smith & Lyall, artistes visuals responsables de 'Music:Response', han assegurat estar encantats d'estrenar la instal·lació a casa Batlló: "Gaudí va crear els seus mons de fantasia amb els seus edificis, amb les seves pròpies regles i la seva pròpia lògica. Són entorns immersius en els quals es té la sensació d'estar fora del món que coneixem, una evasió de la realitat cap al sublim".

Els artistes han assegurat que l'univers de The Chemical Brothers "comparteix aquest mateix esperit i també s'ha convertit en un món autònom".

EXPERIÈNCIA AUDIOVISUAL

El codirector de Sónar Enric Palau ha afirmat que l'univers creatiu que The Chemical Brothers i Smith & Lyall presenten en les seves actuacions en directe és "insuperable", i ha remarcat que el festival celebra poder traslladar aquesta visió a The Cube.

El director general de Casa Batlló, Gary Gautier, ha remarcat que The Cube és un escenari perfecte per fer brillar l'univers dels artistes, i ha subratllat que The Chemical Brothers i Smith & Lyall han dissenyat "una experiència audiovisual que fascinarà als seus fans, però també a aquells que no estiguin familiaritzats encara amb el seu treball".