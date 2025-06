El Sónar de Barcelona incorpora una vintena d'artistes i condemna el "genocidi" a Gaza

S'incorporen al cartell després de la cancel·lació d'una trentena d'artistes pel fons KKR

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

El Festival Sónar, que se celebrarà a Fira de Barcelona del 12 al 14 de juny, ha incorporat una vintena d'artistes al seu cartell, i ha tornat a condemnar el "apartheid i genocidi" que pateix el poble palestí.

Segons han informat a Europa Press fonts del festival, s'han incorporat Modeselektor, Angel Molina, Perel, Plaid, Lucient, Noia, Quant, Amanda Mur, Ewan McVicar, Lucient, Seoul Community Radio x ScreaM Records, Undo, Wallis, Dokku, Aerea, Menhir, yaboihanoi, Adrian Sherwood, p-rallel b2b Tommy Gold i Piere Kwenders.

Aquests nous artistes s'incorporen al cartell després de la cancel·lació de més d'una trentena d'artistes enmig de la polèmica per la vinculació amb el fons KKR, amb el qual el festival ha assegurat tenir una relació "nul·la".

En una nova actualització en l'espai Sónar Respon, el festival ha assegurat que des de la seva fundació el festival té un "ferm compromís amb els principis ètics i morals que defensa la dignitat humana, la justícia i els drets fonamentals".

Ha explicat que en aquestes setmanes ha estat en comunicació amb Prou Complicitat amb Israel, la Comunitat Palestina de Catalunya i BDS/PACBI, a més de nombrosos artistes i representants dels sectors professionals de la cultura i la seva audiència.

Ha assegurat que les seves demandes els interpel·len com a agents culturals amb responsabilitat, i s'han mostrat alineats amb els seus objectius "per la pau i la fi del patiment a Gaza".

DISTANCIAR-SE DELS INVERSORS

El Sónar ha insistit en el seu posicionament de condemna clara i inequívoca del "genocidi" contra el poble palestí i de distanciar-se públicament de les inversions dels accionistes contraris als valors del festival.

Ha afirmat que "no té ingerència ni, per descomptat, cap control sobre inversions o decisions de tercers", i ha subratllat que la llista final de patrocinadors no compta amb cap de les empreses target de les campanyes.

També ha subratllat la seva posició d'alinear-se amb l'Ajuntament de Barcelona a la seva declaració institucional dirigida a Fira de Barcelona perquè "rebutgi acollir en els seus pavellons estands del Govern israelià i d'empreses armamentístiques", i el seu diàleg actiu amb artistes i comunitats.

El festival ha afirmat que continuarà treballant per "preservar els espais de llibertat d'expressió, diversitat i cultura democràtica" que ha conreat durant més de tres dècades, i ha subratllat la seva vocació de ser un festival culturalment compromès.