El Sónar Barcelona 2024 tindrà Floating Points, Charlotte de Witte, Vince Staples i Kaytranada

Jessie Ware, Ben Böhmer i Folamour, entre els confirmats del cartell

BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El 31è Festival Internacional de Música, Creativitat i Tecnologia Sónar de Barcelona, que se celebrarà del 13 al 15 de juny, tindrà Floating Points, Charlotte de Witte, Vince Staples, Kaytranada, Jessie Ware, Ben Böhmer, Folamour, Toya Delazy, Kerri Chandler, The Martinez Brothers, Reinier Zonneveld live, Olof Dreijer, Surgeon & Speedy J i Tommy Cash, entre d'altres.

En aquesta edició, el Sónar "consolidarà el seu paper de radar i impulsor" amb la finalitat d'acostar el talent emergent de múltiples microescenes d'arreu del món a grans audiències i connectar la ciutat amb les grans figures de la música de ball, informa en un comunicat aquest dijous, en el qual ha avançat els primers 70 noms del cartell.

Com és habitual, Sónar de Dia es tornarà a celebrar dijous, divendres i dissabte a Fira Montjuïc, un recinte que també acollirà la 12a edició del Sónar+D, dedicat a professionals de les indústries creatives, l'art, la recerca i la tecnologia, mentre que Sónar de Nit es farà a Fira Gran Via divendres i dissabte.

També figuren en el cartell Judeline, Casidead, Kamauu, Marie Davidson, LaFrancesssa, Ana Roxanne amb DJ Python formant Natural Wonder Beauty Concept, Bikôkô, Toya Delazy, Pablopablo, Dyce, Adelaida, Amore i Ela Minus amb Yunè Pinku, i les entrades ja estan a la venda.

EL BALL HI TINDRÀ "MÉS PRESÈNCIA QUE MAI"

Emptyset, Loraine James amb Kelly Moran, Yousuke Yukimatsu, Akazie, Slim Soledad, DJ Gigola, DJ Fucci, Taahliah, Coco Em, Moktar, Skyboi i TNTC són altres dels confirmats en una edició en la qual el ball "tindrà més presència que mai", amb artistes com Lee Gamble, Candela Capitán i Gabber Eleganza.

El Sónar +D, centrat en la convivència de la tecnologia amb la naturalesa i la creativitat, comptarà amb conferències audiovisuals, masterclass, fòrums de debat, trobades professionals i més activitats per aprofundir en la IA i el seu impacte en disciplines artístiques com la música, el so, el cinema, el gaming i les realitats alternatives.

SÓNAR+D AMB TOMÁS SARACENO I NICOLE L'HUILLIER

El programa comptarà amb l'artista contemporani i arquitecte Tomás Saraceno, que desgranarà el vincle entre art, ciències de la vida i ciències socials, i del fundador i director del projecte Cetacean Translation Initiative, David Gruber, que desvelarà com tradueix el llenguatge dels catxalots amb intel·ligència artifical.

L'artista xilena i doctoranda en Arts i Ciències de Mitjans pel Massachusetts Institute of Technology, Nicole L'Huillier, i l'artista visual i professora al Berklee College of Music de València Marta Verde exposaran els seus treballs en dos masterclass.

+RAIN FILM FESTIVAL I OFFSÓNAR

El Sónar 2024 començarà el dimarts 11 i dimecres 12 de juny amb la segona edició del festival internacional de cinema +RAIN Film Festival, realitzat exclusivament amb IA en col·laboració amb Universitat Pompeu Fabra (UPF), que explora com aquesta tecnologia conviu amb la narració fílmica.

A més a més, el Poble Espanyol de Barcelona acollirà del dijous 13 al diumenge 16 de juny la festa de música electrònica OFFSónar, amb un cartell que s'anunciarà "molt aviat".

El Sónar tornarà a fer parada a Lisboa i Istanbul el 2024: la tercera edició de Sónar Lisboa se celebrarà al Parque Eduardo VII del 22 al 24 de març amb un "inèdit" de 2manydjs, Éclair Fifi & Erol Alkan, Bonobo, Eliza Rose & CC:DISCO!, mentre que del 26 al 28 d'abril Sónar Istanbul tornarà al Zorlu Performing Arts Center per vuitè any consecutiu.