El Sónar 2027 tindrà Carl Cox, Bonobo, Tokischa, Peggy Gou i Cornelius

BARCELONA, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El Festival Sónar de Barcelona 2027, que se celebrarà del 17 al 19 de juny, comptarà amb Carl Cox, Bonobo, Tokischa, Peggy Gou, Jessie Ware, Romy i Cornelius, segons ha anunciat aquest dimarts en una primera onada de 30 confirmacions.
El Sónar ha assegurat que amb l'edició 2027 "recupera el seu caràcter urbà, festiu i radical, reconnectant amb el seu ADN fundacional", en què el Sónar de Dia es trasllada al front marítim del centre de Barcelona i reincorpora el Sónar+D a la programació.
El Sónar de Nit recuperarà el format habitual de dues nits a Fira de Barcelona Gran Via, que "tant d'èxit ha tingut al llarg de més de tres dècades" amb els quatre escenaris, després que en la passada edició el Sónar de Dia i el Sónar de Nit es fessin de manera contínua a Fira Gran Via.
El festival comptarà amb el retorn 20 anys després de Carl Cox, el nou directe de Bonobo (que presentarà l'àlbum 'Distance in Static'), la dominicana Tokischa, el suec Yung Lean, la icona pop Jessie Ware i Cornelius (que presentarà 'Refractions').
A banda de Carl Cox, altres figures de la cultura de club que actuaran en el Sónar seran Ki/Ki, la britànica Romy (integrant de The XX), Peggy Gou, Honey Dijon amb el seu projecte techno Sinister, Goldie i Collabs3000, el projecte híbrid d'improvisació de Chris Liebing & Speedy J.
Altres artistes que conformen les primeres confirmacions són Job Jobse, Salome, Busy P b2b Girl Ultra, Aurora Halal live, Donato Dozzy & Batu, Tash LC, Ehua & Flore, Kaitlyn Aurelia Smith, Frost Children, TK MAMI o Opal Sunn, entre d'altres.
La Sónar Week convertirà un any més Barcelona en capital mundial de la música, la innovació i la creativitat durant la setmana: el Sónar District tornarà a reunir milers de 'clubbers' de tot el món, l'OFFSónar convocarà els millors segells de dijous a diumenge al Poble Espanyol i el SónarKids al parc del Fòrum.
CAMPANYA
El Sónar 2027 ha presentat una campanya d'imatge en la qual el festival "mor i és vetllat, primer, per posteriorment renéixer amb l'anunci dels primers noms" i encara una nova etapa, després que la setmana passada apareguessin esqueles de 'Sónar is dead' i un llibre de condol al seu web.
Les primeres entrades per al Sónar 2027 ja estan a la venda a un preu especial de sortida, i estan disponibles tant els abonaments SonarPass (Sónar de Dia i de Nit) com els abonaments SonarPass+D (Sónar de Dia i de Nit i Sónar+D), tant en la modalitat estàndard com VIP.