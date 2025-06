El Sónar 2025 tanca amb més de 161.000 assistents, 7.000 més que l'any anterior

BARCELONA 14 juny (EUROPA PRESS) -

El Sónar 2025 ha tancat aquest dissabte la seva 32 edició amb més de 161.000 assistents, 7.000 més que l'any anterior, i ha comptat amb gairebé 200 propostes repartides entre els 10 escenaris del Sónar de Dia i Sónar de Nit.

El festival ha reunit 52.500 persones al Sónar de Dia, 66.500 al Sónar de Nit i 42.000 a l'OFFSónar i la resta de les activitats de Sónar Week en els diferents espais de la ciutat, ha informat l'organització en un comunicat.

Així mateix, el programa ha comptat amb més de 1.400 artistes, expositors i ponents dels àmbits de les arts, la tecnologia i la ciència.

L'edició d'aquest any del Sónar de Barcelona ha estat marcada per la polèmica per la vinculació amb el fons KKR, amb el qual el festival ha assegurat tenir una relació "nul·la".

SÓNAR 2026

El Sónar 2026 se celebrarà els dies 18, 19 i 20 de juny a Fira Gran Via amb "un sorprenent i innovador format" que integrarà tots els xous i activitats de Sónar de Dia, Sónar de Nit i Sónar+D en un mateix espai.

El festival és una iniciativa d'Advanced Music, en col·laboració amb la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona, amb el suport de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la iniciativa S+T+ARTS de la Comissió Europea i l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel Desenvolupament (AC/I).