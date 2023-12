Somescola critica l'"acte de propaganda" de la Comissió de Peticions del PE sobre la immersió

La plataforma defensa el model d'escola catalana en un informe

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

La plataforma Somescola ha criticat aquest dimarts la visita d'una delegació de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu, que presideix l'europarlamentària del PP Dolors Montserrat, perquè "no té una voluntat honesta de conèixer el model d'escola catalana, sinó de fer un acte de propaganda".

"Les més de 60 entitats que formem part de Somescola estem molt tranquil·les: el model d'escola catalana no té res a amagar. Ni en els seus principis i beneficis, ni en els seus resultats de capacitació lingüística, tant en català com en castellà", han remarcat amb la lectura d'un manifest conjunt.

La plataforma considera que partits com el PP, Cs i Vox, "veient que no obtenen prou suport, intenten imposar per la via judicial i mediàtica el canvi de model que no han aconseguit per la via democràtica", i ha insistit textualment en la intencionalitat clarament política de la visita.

"El PP ha portat la immersió a debat repetidament, generant malestar entre la resta d'europarlamentaris, cansats d'aquest ús partidista de les institucions europees", ha remarcat la plataforma sobre el paper de la comissió.

Una delegació d'eurodiputats de la Comissió de Peticions va començar dilluns una visita d'informació a Catalunya, que s'estendrà fins dimecres, per analitzar el model d'immersió lingüística de l'escola catalana.

Aquesta visita s'organitza per seguir les diferents peticions rebudes i debatudes per la comissió parlamentària sobre la immersió lingüística a Catalunya, com la petició 0858/2017 d'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) sobre l'impacte de la immersió en català a l'escola per a les famílies nouvingudes a Catalunya.

També hi ha dues peticions particulars, la 0650/2022 sobre les mesures cautelars judicials relatives a l'educació en castellà a Catalunya, i la 0826/2022 sobre el "suposat incompliment de l'administració catalana de permetre l'educació en castellà a les escoles".

INFORME

La plataforma ha entregat un informe als eurodiputats en el qual reivindiquen la importància de no separar els alumnes per origen o llengua, per evitar dividir la societat en comunitats lingüístiques separades, a més del "paper compensador i transformador" de l'escola catalana.

Segons Somescola, un 20% dels joves no té cap contacte amb el català fora de l'escola i l'"escola catalana compensa aquestes desigualtats d'entrada", garantint que tot l'alumnat pugui aprendre a comunicar-se en català, castellà i llengües estrangeres, sigui quin sigui el seu origen i llengua familiar.

"Hem provat que la immersió lingüística és la metodologia comparativament més efectiva, que aconsegueix que malgrat que el 50,4% de l'alumnat no té el català com a llengua familiar, els resultats mitjans dels últims cinc anys en competències bàsiques a 4t d'ESO siguin 74,9 en català i 76,3 en castellà, tots dos resultats elevats i similars", assegura la plataforma.

També han reivindicat el "gran consens de país, absolutament transversal a nivell educatiu, social i polític", sobre el suport a la immersió.