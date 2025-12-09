Solucionada l'avaria entre Barcelona Sants i Passeig de Gràcia però amb retards de 20 minuts

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 des. (EUROPA PRESS) -
La incidència d'aquest dimarts entre l'estacions barcelonines de Sants i Passeig de Gràcia s'ha solucionat a les 16.20 hores, però 10 línies de Rodalies afectades encara circulen amb demores d'uns 20 minuts, informa Rodalies en un comunicat aquest dimarts.
Pateixen retards les línies R11, R13, R14, R15, R16, R17, R2 Nord, R2 Sud i R2, aquesta última amb trens en tots dos sentits que es preveu que circulin després d'haver-se suspès el servei cap a les 16.00.
Després de solucionar-se la incidència, tant els trens de l'R2 Nord i com els de l'R2 Sud paren a totes les estacions.