Solucionada una incidència que provocava retards a la línia d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona

MADRID 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Una incidència a la infraestructura que provocava retards a la línia ferroviària d'alta velocitat que connecta Madrid i Barcelona s'acaba de solucionar i s'espera que la circulació es recuperi "de manera gradual", segons ha informat Adif aquest dijous.
"Incidència solucionada. La circulació tendeix a normalitzar-se de manera gradual", acaba de publicar l'administrador ferroviari a X. En concret, la incidència se situava entre Medinaceli (Sòria) i Ariza (Saragossa).
Adif havia publicat aquest dijous al matí en un missatge anterior que es registraven "retards" a la línia d'alta velocitat Madrid-Barcelona per una "incidència" a la infraestructura entre Medinaceli i Ariza i afirmava que treballaven per solucionar-la "com més aviat millor".