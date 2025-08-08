Publicat 08/08/2025 07:43

Solucionada la incidència que ha interromput la R4 entre Sant Vicenç i el Vendrell (Tarragona)

Archivo - Arxiu - Imatge de l'estació de Rodalies de Sant Vicenç de Calders (Tarragona)
RODALIES - Archivo

TARRAGONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -

La incidència que ha interromput el servei de la R4 de Rodalies entre Sant Vicenç de Calders i el Vendrell (Tarragona) ha estat solucionada aquest divendres sobre les 7.27 hores.

El motiu de la incidència es devia a una avaria en els sistemes de senyalització entre ambdues estacions i s'ha interromput el servei al voltant de 30 minuts, ha informat Renfe en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

Han afegit que els trens recuperen gradualment la seva freqüència de pas habitual.

