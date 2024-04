Solé (Protecció Civil) demana "ser curosos" a la costa per les afectacions del temporal

Planteja estudiar de manera "transversal" com el canvi climàtic n'agreuja els efectes



La sotsdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha demanat aquest dilluns "ser curosos" a les zones del litoral afectades per l'onatge del temporal perquè algunes instal·lacions han quedat malmeses.

"Si ens desplacem a aquestes zones, cal estar molt atents a les senyalitzacions, si hi ha algun punt per on no es pot passar", ha declarat a Europa Press.

Ha afegit que l'onatge constant al litoral "pot haver fet que algunes instal·lacions no estiguin en perfectes condicions", per la qual cosa ha demanat anar amb compte amb baranes i altres elements.

Quant a protecció civil, Solé ha assegurat que "no ha estat una afectació gaire extrema", però sí excepcional i que surt de la normalitat.

Ha apuntat que fenòmens meteorològics adversos com el viscut aquesta Setmana Santa "poden ser més greus" a causa del canvi climàtic.

Per això, veu necessari estudiar-lo de manera "transversal" i valorar com és la costa i la situació meteorològica, per contemplar les actuacions a dur a terme.

EFECTES DEL TEMPORAL

La borrasca 'Nelson' ha deixat platges del litoral català sense sorra, amb desperfectes i zones descalçades al llarg de municipis com Badalona, Sitges i Gavà (Barcelona), a més de Lloret i Sant Antoni de Calonge (Girona), on han caigut palmeres, amb la qual cosa s'ha malmès el passeig marítim.

A Lleida, el creixement del riu Cinca a causa de les fortes pluges ha rebentat el mur de contenció que el separava dels cultius i els ha inundat.