Solé (Protecció Civil) demana precaució per la neu i consultar l'estat de les carreteres

BARCELONA 8 des. (EUROPA PRESS) -

La sotsdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha demanat aquest diumenge precaució davant de les nevades que afecten diverses comarques del Pirineus català, i ha recomanat a la ciutadania que consulti a cada moment l'estat de xarxa viària.

"Ja hi ha algunes carreteres tancades, sobretot carreteres de la zona nord on s'han de fer servir cadenes i, per tant, estar molt atents a quina és la situació que es va donant", ha advertit Solé, en una entrevista a TV3, recollida per Europa Press.

Amb dades actualitzades a les 11.30, són obligatòries les cadenes a la C-142b a pla de Beret; a la C-147 entre Esterri d'Àneu i Alós d'Isil; a la C-28 entre Refugi d'Ares i Esterri d'Àneu; a l'N-141 a Bossòst; a l'N-230 entre Vilaller i Vielha; a l'L-501 entre Taüll i pla de l'Ermita; a l'L-504 entre Llavorsí i Tavascan.

També és necessari l'ús de cadenes a l'L-510 entre Tírvia i Àreu, i a l'N-260 entre Canturri i Vilamur, i està tancada la circulació a la C-28 al Port de la Bonaigua, segons informa Protecció Civil a X.

El temporal ha deixat fins a les 10.30 d'aquest diumenge prop de 40 centímetres de neu a cotes altes del Pirineus occidental de Catalunya, i més de 20 centímetres a localitats de la comarca de l'Alta Ribagorça, nord del Pallars Sobirà i l'Aran (Lleida), informa a X el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

AVISOS PER VENT

Respecte als avisos per vent, Solé ha demanat que s'assegurin els objectes a terrasses i teulades que puguin caure arrossegats pel vent, i ha fet un advertiment especial sobre les decoracions nadalenques que el vent pugui arrencar.

A causa del vent fort, un home va resultar ferit aquest dissabte en estat menys greu a Balaguer (Lleida) per la caiguda d'un element nadalenc a la plaça Mercadal de la localitat, que va ser traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova.